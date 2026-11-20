धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी चार दिनों तक हर-हर शिप्रे का जयघोष गूंजेगा। त्रिशूल शिवगण वाहिनी की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मोक्षदायिनी मां शिप्रा के उद्गम से लेकर संगम तक संपूर्ण शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा 21 से 24 नवंबर 2026 तक निकाली जाएगी। शिप्रा नदी को पुनर्जीवित, प्रदूषण मुक्त और सदानीरा (प्रवाहमान) बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस भव्य यात्रा में ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज वर्चुअली शामिल होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

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