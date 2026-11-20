हर-हर शिप्रे: उद्गम से संगम तक कल से निकलेगी भव्य यात्रा, शंकराचार्य होंगे वर्चुअली शामिल; 24 को महासमापन
उज्जैन में 21 से 24 नवंबर तक त्रिशूल शिवगण वाहिनी की ओर से शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा नदी के उद्गम से संगम तक पहुंचेगी। इसका उद्देश्य शिप्रा को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और प्रवाहमान बनाना है। समापन पर रामघाट में दीपदान होगा, नदी में दीप प्रवाहित नहीं किए जाएंगे।
विस्तार
धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी चार दिनों तक हर-हर शिप्रे का जयघोष गूंजेगा। त्रिशूल शिवगण वाहिनी की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मोक्षदायिनी मां शिप्रा के उद्गम से लेकर संगम तक संपूर्ण शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा 21 से 24 नवंबर 2026 तक निकाली जाएगी। शिप्रा नदी को पुनर्जीवित, प्रदूषण मुक्त और सदानीरा (प्रवाहमान) बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस भव्य यात्रा में ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज वर्चुअली शामिल होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
संस्था के संस्थापक आदित्य नागर और सुरेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि कार्तिक मास की द्वादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक निकलने वाली यह यात्रा शनिवार, 21 नवंबर को सुबह 8 बजे रामघाट आरती द्वार से विधि-विधान से पूजन और संतों के आशीर्वचन के साथ प्रारंभ होगी। इस दूसरे वर्ष की यात्रा के लिए त्रिशूल शिवगण वाहिनी के पदाधिकारियों ने जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ संतों को आमंत्रित किया है। यात्रा का मूल संकल्प यही है कि मां शिप्रा अन्य नदियों की तरह स्वच्छ और प्रवाहमान रहे, ताकि आगामी सिंहस्थ में उज्जैन आने वाले करोड़ों श्रद्धालु निर्मल जल में स्नान कर सकें।
ये भी पढ़ें- देवउठनी एकादशी पर हुआ बाबा महाकाल का भव्य शृंगार, पीठाधीश्वर के साथ उपमुख्यमंत्री ने लिया आशीर्वाद
चार दिवसीय यात्रा का मार्ग और पड़ाव
• पहला दिन (21 नवंबर): यात्रा रामघाट से शुरू होकर रामानुज कोट, गणगौर दरवाजा, गोपाल मंदिर, कंठाल, नईसड़क, मालीपुरा, चामुंडा माता चौराहा, टावर और तीनबत्ती चौराहा होते हुए प्रथम पड़ाव स्थल देवलघाट (ग्राम बोलासा) पहुंचेगी। इसके बाद ग्राम शिप्रा व दकनाखेड़ी से होते हुए शिप्रा उद्गम स्थल उज्जैनी पहुंचेगी, जहां केवडेश्वर धाम में रात्रि विश्राम होगा।
• दूसरा दिन (22 नवंबर): सुबह उद्गम स्थल से प्रस्थान कर यात्रा ग्राम सिमरोड और सांवेर होते हुए शाम को दत्तअखाड़ा घाट व उपनिषद आश्रम पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम रहेगा।
• तीसरा दिन (23 नवंबर): सुबह उपनिषद आश्रम से रणजीत हनुमान, ऋणमुक्तेश्वर, कालभैरव, सिद्धनाथ, शिप्रा-गंभीर संगम स्थल मेलनाथ, आलोट जागीर, महिदपुर रोड और आलोट होते हुए शिप्रा-चंबल संगम स्थल सिपावरा पहुंचेगी और वहीं रात्रि विश्राम होगा।
• चौथा दिन (24 नवंबर): सिपावरा से परिक्रमा के बाद यात्रा महिदपुर घाट, नारायणा धाम, अंगारेश्वर, मंगलनाथ, खाकचौक, केडी गेट, कमरीमार्ग, ढाबारोड, कार्तिक चौक और रामानुज कोट होते हुए शाम 5 बजे पुनः रामघाट पहुंचेगी।
नदी में नहीं, घाटों पर होगा दीपदान, यह भी रहेगा खास
सभी पड़ाव स्थलों पर शिप्रा पूजन, चुनरी अर्पण, स्वच्छता के लिए श्रमदान, वृक्षारोपण और धर्म चेतना सभाओं का आयोजन होगा। यात्रा का समापन मंगलवार, 24 नवंबर को शाम 5:30 बजे रामघाट स्थित राणोजी की छतरी पर धर्म गुरुओं के सान्निध्य में एक दिया शिप्रा के नाम अभियान से होगा। महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरि महाराज, महंत विशालदास महाराज, महंत नीलेश्वर पुरी महाराज और गिरीश गुरु महाराज ने इस पहल की सराहना करते हुए धर्मावलंबियों से यात्रा में जुड़ने और 24 नवंबर को रामघाट पर दीप जलाने का आह्वान किया है। संतों ने श्रद्धालु दीपदान नदी की धारा में प्रवाहित न करते हुए केवल घाटों पर ही करें, जिससे नदी में गंदगी न फैले और जलचरों के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे।