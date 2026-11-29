सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों के बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन को एक वीडियो संदेश जारी कर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि आगामी सिंहस्थ में मां शिप्रा के अपने जल के बजाय किसी अन्य नदी (नर्मदा) के जल से श्रद्धालुओं को स्नान करवाया गया, तो वे सरकार के खिलाफ जनता से अविश्वास का मुकदमा दायर करेंगे।

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