मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक बालिका छात्रावास की 21 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। छात्राओं को उल्टी, बेचैनी और जी मिचलाने की शिकायत हुई। पहले उन्हें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन बाद में सभी 21 छात्राओं को बेहतर उपचार के लिए खाचरौद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और छात्राओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली।

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घटना खाचरौद तहसील के ग्राम चापाखेड़ा स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास की है। इस आवासीय छात्रावास में कक्षा छठी से आठवीं तक की कुल 50 छात्राएं रहती हैं। मंगलवार को इनमें से 49 छात्राएं छात्रावास में मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक कई छात्राओं को जी मिचलाने, उल्टी और घबराहट की शिकायत होने लगी।एक साथ बड़ी संख्या में छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से छात्रावास प्रबंधन में अफरा-तफरी मच गई। प्रभावित छात्राओं को तत्काल स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां शुरुआती उपचार के बाद 21 छात्राओं को खाचरौद सिविल अस्पताल रेफर कर भर्ती कराया गया।छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के पीछे शुरुआती तौर पर एलर्जी की आशंका जताई जा रही है। छात्रावास की वार्डन के मुताबिक, परिसर के ठीक बगल वाले खेत में मशीन की मदद से चिरायता नामक औषधीय फसल निकालने का काम चल रहा था।फसल की थ्रेशिंग के दौरान काफी धूल उड़ी, जो हवा के साथ छात्रावास परिसर के अंदर तक पहुंच गई। आशंका है कि धूल के संपर्क में आने से छात्राओं को एलर्जी या सांस संबंधी परेशानी हुई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि, इसे अभी बीमारी का निश्चित कारण नहीं माना जा सकता। चिकित्सकीय जांच और आवश्यक परीक्षणों के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।छात्राओं के बीमार होने की सूचना मिलते ही एसडीएम नेहा साहू और थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया खाचरौद सिविल अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने भर्ती छात्राओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली और छात्राओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।अस्पताल में सभी प्रभावित छात्राओं का उपचार जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में छात्राओं का इलाज किया जा रहा है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की वजह खेत में उड़ने वाली धूल थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण रहा।