फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sidhi Girls College students accused of sending obscene videos to a group; sports teacher claims mobile

सीधी: कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के ग्रुप में भेजे अश्लील वीडियो, सफाई में स्पोर्ट्स टीचर बोले- मोबाइल हैक

Tue, 03 Nov 2026 02:42 PM IST
सीधी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी Published by: सीधी ब्यूरो Updated Tue, 03 Nov 2026 02:42 PM IST
सार

सीधी के कन्या महाविद्यालय में स्पोर्ट्स टीचर के मोबाइल नंबर से छात्राओं के ग्रुप में छह कथित अश्लील वीडियो भेजे गए। शिक्षक ने मोबाइल हैक होने का दावा किया है। छात्राओं की शिकायत पर महाविद्यालय प्रबंधन जांच कर रहा है।

 

विज्ञापन
Sidhi Girls College students accused of sending obscene videos to a group; sports teacher claims mobile
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

सीधी जिले के कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के एक ग्रुप में कथित तौर पर अश्लील वीडियो भेजे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महाविद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर उमेश पाठक के मोबाइल नंबर से 31 अक्टूबर को छात्राओं के ग्रुप में छह वीडियो भेजे गए। वीडियो के साथ उन्हें खोलकर देखने की बात भी लिखी गई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद छात्राओं ने महाविद्यालय के अधिकारियों से शिकायत की। घटना के बाद शिक्षक ने मोबाइल हैक होने का दावा किया है। वहीं, मामले को लेकर महाविद्यालय में सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, 31 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे छात्राओं के ग्रुप में ये वीडियो भेजे गए थे। छात्राओं की शिकायत के बाद महाविद्यालय के अधिकारी डॉ. देवेंद्र सोनी ने ग्रुप से वीडियो हटवा दिए। बताया गया कि शाम करीब 4 बजे तक वीडियो हटा दिए गए थे। इसके बाद छात्राओं ने मामले की शिकायत प्राचार्य ओपी नामदेव से भी की।

विज्ञापन


शिक्षक ने कोतवाली में दिया आवेदन
मामले में उमेश पाठक ने मोबाइल हैक होने का दावा किया है। बताया गया कि वह शाम करीब 6 बजे कोतवाली थाने पहुंचे और मोबाइल हैक होने के संबंध में आवेदन दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने भी कहा कि उनका मोबाइल हैक हुआ था, लेकिन करीब आधे घंटे में ही मोबाइल दोबारा चालू हो गया था। हालांकि, अन्य किसी नंबर या ग्रुप में भी ऐसे वीडियो भेजे गए थे या नहीं, इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: यूट्यूब पर देखकर जांघ पर लगाया इंजेक्शन, चली गई जान, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने डॉक्टरों को चौंकाया 


प्राचार्य बोले- कर रहा हूं जांच
प्राचार्य ओपी नामदेव ने बताया कि छात्राओं ने शिकायत की है और वह मामले की जांच कर रहे हैं। उनके अनुसार, उमेश पाठक ने मोबाइल हैक होने की बात कही थी। प्राचार्य ने यह भी बताया कि शिक्षक उनका फोन भी नहीं उठा रहे हैं और अपना मोबाइल बंद कर रखा है। छात्राओं का आरोप है कि शिकायत के बावजूद उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और प्राचार्य शिक्षक का बचाव करते नजर आते हैं। छात्राओं का कहना है कि ग्रुप में प्राचार्य भी मौजूद थे।

जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
घटना के बाद मोबाइल हैक होने के दावे, वीडियो भेजे जाने की परिस्थितियों और जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल, शिक्षक का पक्ष मोबाइल हैक होने का है। मामले में पुलिस की जांच और महाविद्यालय प्रबंधन की आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। छात्राओं की शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हैं।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed