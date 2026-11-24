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मोहनलाल यादव ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया था। उसने अपनी मां का ऑपरेशन कराने के लिए तत्काल नकदी की जरूरत बताई और गूगल पे से भुगतान करने की बात कही। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से उनके गूगल पे खाते में 90 हजार 888 रुपये ट्रांसफर किए गए।यादव के अनुसार भुगतान मिलने के बाद वह संबंधित व्यक्ति के साथ एटीएम पहुंचे। वहां बंधन बैंक के एटीएम से 40 हजार रुपये निकाले गए। इसके बाद एसबीआई एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर उसी एटीएम से 40 हजार रुपये और निकाले। शेष 10 हजार रुपये दुकान पर अपने भाई के एसबीआई एटीएम कार्ड से निकालकर उस व्यक्ति को दे दिए।कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि साइबर शिकायत के चलते उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। यादव का कहना है कि घटना के बाद उन्होंने संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। अब उन्होंने पुलिस से 13 नवंबर को दोपहर करीब 1:21 बजे के एटीएम केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराकर जांच कराने का आग्रह किया है।आवेदन में उन्होंने 90,888 रुपये के लेन-देन की जांच, बैंक खाता होल्ड करने का कारण, संबंधित साइबर शिकायत और एफआईआर का विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही बैंक स्टेटमेंट, गूगल पे ट्रांजेक्शन और नकदी निकासी के साक्ष्य जांच में शामिल करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि यदि जांच में जानबूझकर धोखाधड़ी में संलिप्तता नहीं मिलती है तो नियमानुसार खाते से रोक हटाई जाए।