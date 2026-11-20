शहर की एमआर सिटी कॉलोनी में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां चोरों ने एक सहायक प्राध्यापक के सूने मकान को निशाना बनाया और घर के अंदर रखी गोदरेज की तिजोरी ही उखाड़कर ले गए। तिजोरी में दो लाख रुपये नकद के अलावा सोने-चांदी के कीमती आभूषण रखे हुए थे। बदमाशों ने घर में दाखिल होने के बाद एक-एक कर कमरों के ताले तोड़े और इत्मीनान से वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह पूरी गतिविधि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। फुटेज में तीन संदिग्ध व्यक्तियों के तिजोरी ले जाते दिखाई देने की बात सामने आई है।

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