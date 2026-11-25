शहडोल जिले में खेती के नए विकल्प तलाशने के लिए कृषि विभाग ने एक और नवाचार की शुरुआत की है। अब शहडोल के खेतों में भी मालवा की तर्ज पर काबुली चने की फसल लहलहाने की तैयारी है। जिले में पहली बार काबुली चने की खेती का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए आत्मा परियोजना के तहत 30 किसानों का चयन किया गया है। प्रत्येक किसान एक-एक एकड़ में इसकी बोवनी करेगा। विभाग ने किसानों के लिए चार क्विंटल बीज की व्यवस्था की है, जिसे अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

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