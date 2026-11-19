उत्तराखंड की यात्रा पर निकले शहडोल के एक परिवार के लिए सफर जिंदगीभर का दर्द बन गया। टिहरी जिले में ऋषिकेश-बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह हुए भीषण बस हादसे में शहडोल के दो सगे भाइयों की जान चली गई, जबकि परिवार की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही शहडोल में रहने वाले परिजनों और परिचितों में शोक है। गुरुवार को ऋषिकेश में दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार किया गया।

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