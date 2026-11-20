राष्ट्रीय स्तर पर मार्शल आर्ट खेल कूडो में मध्य प्रदेश ने नया इतिहास रच दिया है। अहमदाबाद (गुजरात) के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 122 पदक जीते और ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टीम ने 61 स्वर्ण, 27 रजत और 34 कांस्य पदक हासिल किए। प्रदेश ने एक दशक बाद यानी 2016 के बाद यह उपलब्धि दोबारा हासिल की है। भारत में कूडो के संस्थापक एवं इंडिया हेड कोच मेहुल वोरा ने मध्य प्रदेश की टीम को विजेता ट्रॉफी प्रदान की। उन्होंने खिलाड़ियों के लगातार बेहतर होते प्रदर्शन की सराहना की।

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