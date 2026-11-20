एमपी: 10 साल बाद मध्य प्रदेश ने फिर जीती राष्ट्रीय कूडो चैंपियनशिप, 122 पदकों के साथ बना ओवरऑल विजेता
मध्य प्रदेश ने अहमदाबाद में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में 61 स्वर्ण सहित कुल 122 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी हासिल की। सागर के खिलाड़ियों ने 35 पदक जीते। चार वर्षीय अनवी कौरव ने स्वर्ण और दैविक तिवारी ने रजत पदक जीता।
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राष्ट्रीय स्तर पर मार्शल आर्ट खेल कूडो में मध्य प्रदेश ने नया इतिहास रच दिया है। अहमदाबाद (गुजरात) के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 122 पदक जीते और ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टीम ने 61 स्वर्ण, 27 रजत और 34 कांस्य पदक हासिल किए। प्रदेश ने एक दशक बाद यानी 2016 के बाद यह उपलब्धि दोबारा हासिल की है। भारत में कूडो के संस्थापक एवं इंडिया हेड कोच मेहुल वोरा ने मध्य प्रदेश की टीम को विजेता ट्रॉफी प्रदान की। उन्होंने खिलाड़ियों के लगातार बेहतर होते प्रदर्शन की सराहना की।
प्रदेश को पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंचाने में सागर के खिलाड़ियों की भूमिका भी अहम रही। मध्य प्रदेश कूडो के संस्थापक एवं हेड कोच डॉ. मोहम्मद एजाज खान के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता में उतरे सागर के खिलाड़ियों ने कुल 35 पदक जीते। इनमें 17 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं।
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प्रतियोगिता में सागर के दो नन्हे खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंडर-5 बालिका वर्ग में महज 4 वर्षीय अनवी कौरव ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं, अंडर-6 बालक वर्ग में 5 वर्षीय दैविक तिवारी ने रजत पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने कम उम्र में शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।
हेड कोच डॉ. एजाज खान ने इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने प्रशिक्षक हरिकांत तिवारी, शुभम राठौर और मेघा भोजक के योगदान की सराहना की। मध्य प्रदेश की इस उपलब्धि और सागर के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से खेल जगत में खुशी का माहौल है। विजेता खिलाड़ियों के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं।