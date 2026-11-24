मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कार से डोडाचूरा की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 क्विंटल 60 किलो डोडाचूरा और कार जब्त की है। जब्त डोडाचूरा की कीमत 7 लाख 20 हजार रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, एसपी अमित कुमार के निर्देशन और एएसपी (रतलाम ग्रामीण) विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जावरा सीएसपी युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन और जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी सुमित मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उज्जैन बायपास पर घेराबंदी की।

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पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के सामने कार सवार युवक को हिरासत में लिया। उसकी पहचान 24 वर्षीय जुझार खराड़ी पिता भेरुलाल खराड़ी निवासी ग्राम पिपलखेड़ी, थाना भावगढ़, जिला मंदसौर के रूप में हुई। पुलिस ने कार (एमपी-04-सीवाय-2693) की तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक के 18 कट्टों में भरा 3 क्विंटल 60 किलो डोडाचूरा मिला।

पुलिस ने कार और डोडाचूरा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने यह नहीं बताया कि वह डोडाचूरा कहां से लाया था और कहां ले जा रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।