पन्ना: खूंखार भालू से आधे घंटे तक भिड़ता रहा चरवाहा, बहादुरी से बचाई जान; गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

पन्ना जिले के मुट्वाकला में एक चरवाहे की बहादुरी और जिंदगी बचाने के संघर्ष की कहानी सामने आई है। यहां जंगल में भैंसें चरा रहे 50 वर्षीय चरवाहे पर अचानक एक खूंखार भालू ने हमला कर दिया। जानलेवा हमले के बावजूद चरवाहे ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान बचाने के लिए भालू से करीब आधे घंटे तक मुकाबला करता रहा। इस दौरान दोनों के बीच जिंदगी और मौत की जंग चलती रही। आखिरकार चरवाहे के संघर्ष के बाद भालू वहां से भाग निकला। हालांकि इस हमले में चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया।

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