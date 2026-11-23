पन्ना जिले में एटीएम मशीन से रुपये चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से एटीएम मशीन के कैश निकलने वाले स्लॉट में विशेष कृत्रिम प्लेट लगाकर लोगों की रकम पर हाथ साफ करता था। पुलिस ने मामले में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नकदी, कार, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह की अन्य वारदातों का पता लगाने में जुटी है।

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