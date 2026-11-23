मां शारदा के दर्शन और जन्मदिन मनाने मैहर पहुंची 22 वर्षीय युवती की देवीजी रोड स्थित आस्था यात्री निवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना को लेकर होटल परिसर और मैहर सिविल अस्पताल में हड़कंप मच गया। युवती जबलपुर से अपनी दो बहनों और चार युवकों के साथ मैहर पहुंची थी। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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