फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Police have cracked an 11-month-old 'blind' murder case; the perpetrator turned out to be the boyfriend

मैहर: 11 माह बाद खुला 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या का राज, बड़ी बहन का प्रेमी निकला कातिल

Tue, 03 Nov 2026 07:12 PM IST
मैहर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर Published by: मैहर ब्यूरो Updated Tue, 03 Nov 2026 07:12 PM IST
सार

मैहर के ताला थाना क्षेत्र में 11 माह पुरानी नाबालिग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतका की बड़ी बहन के प्रेमी ने राज खुलने के डर से उसकी हत्या की थी। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है।

विज्ञापन
Police have cracked an 11-month-old 'blind' murder case; the perpetrator turned out to be the boyfriend
आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र में करीब 11 माह पहले हुई 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 21 वर्षीय युवक शीतल केवट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के मृतका की बड़ी बहन के साथ प्रेम संबंध थे। घटना वाली रात मृतका ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात की जानकारी परिजनों को मिलने के डर से आरोपी ने नाबालिग की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी लगातार पुलिस और परिजनों को गुमराह करता रहा।

विज्ञापन


भैंस चराने जंगल गई थी नाबालिग, फिर नहीं लौटी घर
पुलिस के अनुसार, 18 जनवरी 2026 को फरियादी ने थाना ताला पहुंचकर अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि 17 जनवरी को वह अपनी पत्नी के साथ दवाई कराने मुकुंदपुर अस्पताल गए थे। घर से निकलते समय उन्होंने अपनी बेटी को भैंस चराने के लिए पपरा पहाड़ जंगल की ओर भेजा था।

विज्ञापन

शाम करीब 5 बजे जब दंपती घर लौटे तो पता चला कि उनकी बेटी सुबह करीब 10 बजे भैंस चराने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जंगल, आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद थाना ताला में अपराध क्रमांक 14/26 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

विज्ञापन
विज्ञापन


25 जनवरी को जंगल में मिला था नाबालिग का शव
लापता नाबालिग की तलाश के दौरान 25 जनवरी 2026 को उसका शव पपरा पहाड़ जंगल में मिला। शव मिलने के बाद थाना रामनगर में मर्ग क्रमांक 06/26 के तहत मामला दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई की गई। शव का पोस्टमार्टम एसजीएमएच रीवा में कराया गया।

घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को मृतका के सिर के पीछे खून लगा पत्थर, चेहरे के सामने बाएं हाथ के पास खून से सना एक अन्य पत्थर और आसपास के पत्थरों पर खून के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की खोपड़ी में फ्रैक्चर होने और किसी कठोर एवं भारी वस्तु से सिर पर चोट पहुंचने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 103(1) बीएनएस बढ़ाकर मामले की जांच तेज कर दी।

पढे़ं: बीना-भोपाल रूट पर रेलवे ने बदला सिग्नल सिस्टम: एक के पीछे एक दौड़ेंगी ज्यादा ट्रेनें, जानिए क्या होगा फायदा

बड़ी बहन के प्रेम संबंध बने हत्या की वजह
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ताला पुलिस और साइबर सेल मैहर की टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मिले तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शीतल केवट पिता सहादेव केवट, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बेलकशरी, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी को 2 नवंबर 2026 को ग्राम कंदेहली में पूछताछ के लिए बुलाया।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया कि उसका ग्राम कंदेहली आना-जाना था। इसी दौरान उसके मृतका की बड़ी बहन के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो गए थे। दोनों मोबाइल फोन पर बातचीत भी करते थे।

आरोपी के अनुसार, 16 जनवरी 2026 की रात वह अपनी प्रेमिका से मिलने ग्राम कंदेहली पहुंचा था। इसी दौरान मृतका ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसे डर था कि नाबालिग यह बात अपने परिजनों को बता देगी। इसी डर से उसने उसकी हत्या करने की योजना बनाई।



बाल पकड़कर जमीन पर पटका, फिर पत्थर से सिर पर किए वार
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि 17 जनवरी को मृतका के माता-पिता को दवाई कराने मुकुंदपुर छोड़ने के बाद वह नाबालिग के पीछे पपरा पहाड़ जंगल पहुंचा। वहां उसने मृतका से घटना की जानकारी किसी को नहीं देने के लिए कहा। जब मृतका ने उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और पत्थर से सिर पर कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर को तेंदू के पेड़ के पास छिपा दिया था।

आरोपी की निशानदेही पर पत्थर और मोबाइल जब्त
पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसे साथ लेकर पपरा जंगल में घटनास्थल पर पहुंचकर तलाशी ली। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पत्थर और पीस कंपनी का एक मोबाइल फोन विधिवत जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी शीतल केवट पिता सहादेव केवट, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बेलकशरी, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed