70 करोड़ की वसूली के लिए उद्योगपति को पुलिस ने उठाकर घर से बाहर किया

मध्यप्रदेश के इंदौर में लोन के बकाया 70 करोड़ रुपये की वसूली के लिए घर का कब्जा लेने पहुंचे अफसरों को काफी मशक्कत करना पड़ी। उद्योगपित और उत्कर्ष इंडस्ट्रीज प्रालि के संचालक सत्यनारायण राठी जब घर से बाहर नहीं निकले जिसके बाद पुलिस को जोर जबरदस्ती करते हुए उद्योगपति को टांग कर बाहर निकालना पड़ा।

Indore: Businessman Satyanarayan Rathi who along with his family misbehaved with police&administration that went to attach his home, was forcefully evicted by police y'day. The businessman's house & other properties were attached after he didn't repay loans of State Bank of India pic.twitter.com/JoBwIfVN2r