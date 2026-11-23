शेयर बाजार में हर महीने 10 से 15 प्रतिशत तक लाभ और सुरक्षित रिटर्न का झांसा देकर एक दंपती ने बुटिक संचालक महिला से 42.20 लाख रुपये नकद व ऑनलाइन और करीब पांच तोला सोने के कंगन ऐंठ लिए। आरोपी दंपती ने शिकायतकर्ता महिला के अलावा 25 से 30 अन्य निवेशकों को भी अपना शिकार बनाया और सभी का धन लेकर फरार हो गए। पीड़ित 43 वर्षीय बुटिक संचालक वंदना अग्रवाल की लिखित शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नेपियर टाउन की रहने वाली वंदना अग्रवाल की पहचान लगभग तीन वर्ष पूर्व व्यापार के सिलसिले में सदर कैंट निवासी रश्मी कौर से हुई थी। समय के साथ दोनों में अच्छी जान-पहचान हो गई। रश्मी कौर और उसके पति मनवीर सिंह पाल ने वंदना को शेयर बाजार में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का झांसा दिया। वंदना ने जब शुरू में शेयर बाजार के जोखिम को लेकर अनिच्छा जताई, तो आरोपी दंपती ने निवेश को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए हर माह 10 से 15 प्रतिशत तक गारंटीड लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। आरोपियों की बातों पर विश्वास करके वंदना ने 2 मई, 2024 को रश्मी को 2 लाख रुपये नकद दे दिए।शिकायत के अनुसार वंदना ने अपने रिश्तेदारों से भी पैसे एकत्र करके आरोपी दंपती को दिए। उन्होंने 12 अक्तूबर 2024 से इस साल 28 जुलाई तक अलग-अलग बार में दंपती को 42.20 लाख रुपये नकद व ऑनलाइन और करीब पांच तोला सोना दे दिया।विगत दो-तीन महीनों से रिश्तेदार वंदना से अपने पैसे और मुनाफा वापस मांगने लगे। जब वंदना ने दंपती पर पैसों की वापसी के लिए दबाव बनाया, तो वे शेयर बाजार में उछाल का हवाला देकर बहानेबाजी करने लगे। लगातार दबाव के बाद रश्मी ने 16 नवंबर 2026 को फोन कर वंदना को 17 नवंबर को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अपने घर बुलाया। वंदना जब वहां पहुंचीं, तो वहां पहले से 25 से 30 अन्य पीड़ित मौजूद थे। इसके बाद ज्ञात हुआ कि आरोपी रश्मी और मनवीर सभी लोगों के पैसे और सामान लेकर फरार हो चुके हैं। वंदना ने कैंट थाने में पुलिस को शिकायत दी, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है।