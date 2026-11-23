भोपाल गैस त्रासदी मामले में सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आरोपों में कथित खामियों पर अलग से सुनवाई की मांग को लेकर दायर तीन याचिकाओं को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के तहत केवल आरोपों में त्रुटि होना पर्याप्त नहीं है। यह भी साबित करना होगा कि उस त्रुटि से वास्तव में न्याय की विफलता हुई है।

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