एमजीएम मेडिकल कॉलेज और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच धरना स्थल पर तोड़फोड़ और सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। एबी रोड स्थित कॉलेज के मुख्य द्वार के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता कमल गोस्वामी ने कुछ असामाजिक तत्वों पर पोस्टर-बैनर फाड़ने, टेंट में तोड़फोड़ करने और वहां रखा सामान उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है।

कमल गोस्वामी ने इस मामले में संयोगितागंज थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने और धरना समाप्त होने तक पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

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गोस्वामी के मुताबिक, 18 नवंबर की रात करीब 10 बजे कुछ लोग धरना स्थल पर पहुंचे और वहां लगे पोस्टर-बैनर फाड़ दिए। इसके साथ ही टेंट में रखी सामग्री को भी अस्त-व्यस्त कर दिया। वहीं, 19 नवंबर की रात धरना स्थल से कुछ सामान उठाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है।

सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि इन घटनाओं के पीछे उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बाधित करने की मंशा हो सकती है। उन्होंने पुलिस से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज सुरक्षित कर उनकी जांच करने और घटना में शामिल लोगों के साथ कथित साजिशकर्ताओं की भूमिका का भी पता लगाने की मांग की है। उन्होंने शिकायत की प्रतिलिपि पुलिस कमिश्नर, संभागायुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी है।

दरअसल, कमल गोस्वामी साधु-संतों के साथ एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न आरोपों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि कॉलेज में फर्जी नियुक्तियां की गईं, अधिकारियों को कथित तौर पर गलत तरीके से प्रमोशन दिया गया और मेडिकल उपकरणों की खरीदी में भी अनियमितताएं हुई हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर वह जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

फिलहाल, धरना स्थल पर तोड़फोड़ और सामान चोरी होने की शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। गोस्वामी ने पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।