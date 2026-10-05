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इंदौर : इंदौर नगर निगम में कर्मचारियों को हंगामेदार प्रदर्शन, हड़ताल पर जाने की तैयारी

Mon, 05 Oct 2026 04:17 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Mon, 05 Oct 2026 04:17 PM IST
सार

इंदौर में नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारी नगर निगम परिसर पहुंचे और काम बंद कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। निगमायुक्त को बाहर बुलाकर ज्ञापन देने की मांग पूरी नहीं होने पर नारे लगाए। 

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Indore: Employees at the Indore Municipal Corporation stage a tumultuous protest; gearing up to go on strike.
नगर निगम में कर्मचारियों को हंगामेदार प्रदर्शन - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर में सफाई कर्मचारियों ने नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार सुबह निगम परिसर में हंगामेदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी सुबह नगर निगम परिसर पहुंचे, लेकिन काम नहीं किया। वे परिसर में नारेबाजी करने लगे और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल को बाहर बुलाकर ज्ञापन देने की मांग करने लगे। वे नहीं आए तो सफाईकर्मियों ने निगम कमिश्नर हाय-हाय और इस्तीफा दो के नारे लगाने लगे। कर्मचारियों का हंगामा होते देख एमजी रोड थाने का पुलिस बल भी मौके पर आ गया था।

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इस बीच सफाईकर्मियों ने अफसरों को एक पत्र सौंपा और कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अब काम नहीं करेंगे। कर्मचारियों का कहना था कि ज्यादातर कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है और न ही सुविधाएं मिल रही हैं। जिन सफाईकर्मियों की मौत हो जाती है, उनके परिवारजनों को भी अनुकंपा नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। वर्ष 2007 से जो कर्मचारी निगम में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें भी विनियमित नहीं किया गया है।

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कर्मचारियों ने कहा कि अगस्त माह में सफाईकर्मियों की मांगों के संबंध में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर उन विनियमित कर्मचारियों को कम पढ़ाई के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतनमान के समान वेतन-भत्तों से वंचित रखा गया है।

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उन्हें नियमों में शिथिलता देते हुए चतुर्थ श्रेणी के समान वेतन का लाभ दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ है।सफाईकर्मी देर तक निगमायुक्त के दफ्तर के बाहर धरना देकर बैठे रहे। कुछ कर्मचारी डॉ. आंबेडकर की तस्वीर भी लेकर आए थे।

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