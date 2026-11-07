Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior News ›   HC imposes a fine of ₹3 lakh on officials, including the CMHO; the amount must be paid from their own pockets.

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: अपील खारिज कराने की ही थी सेटिंग! सरकारी अधिकारियों को अपनी जेब से भरने होंगे रुपये

Sat, 07 Nov 2026 03:38 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Sat, 07 Nov 2026 03:38 PM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ 329 दिन की देरी से अपील दाखिल करने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर 3 लाख रुपये की व्यक्तिगत कॉस्ट लगाई है। अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना होगा।

विज्ञापन
HC imposes a fine of ₹3 lakh on officials, including the CMHO; the amount must be paid from their own pockets.
ग्वालियर खंडपीठ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कर्मचारी के पक्ष में आए फैसले को चुनौती देने के लिए 329 दिन की देरी से रिट अपील दाखिल करना अधिकारियों को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रभारी अधिकारी और ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. एमएस सागर पर कुल 3 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की यह राशि सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों को अपनी जेब से जमा करनी होगी।

विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। देरी माफ करने के लिए शासन की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना। तल्ख टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपील खारिज कराने की ही सेटिंग थी। कोर्ट ने आशंका जताई कि अधिकारियों का छिपा उद्देश्य जानबूझकर अपील को समय-सीमा के बाद दाखिल करना था, ताकि वह तकनीकी आधार पर खारिज हो जाए और पहले दिए गए कानूनी निर्देशों से बचा जा सके।

विज्ञापन

दरअसल, पूरा मामला कर्मचारी देवेंद्र सिंह परमार की नियुक्ति और सेवा समाप्ति से जुड़ा है। परमार की वर्ष 1989 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से एलडीसी (लिपिक) पद पर नियमानुसार नियुक्ति हुई थी। राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी ने भी उनकी सेवाओं को वैध माना था। इसके बावजूद विभाग ने मार्च 2016 में उन्हें नोटिस जारी किया और दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों पर चलेगा विशेष अभियान, पदोन्नति से खाली पदों पर मिलेगी नौकरी

सेवा समाप्ति के खिलाफ देवेंद्र सिंह परमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य शासन ने रिट अपील दायर की, लेकिन इसमें 329 दिन की देरी हो गई। शासन की ओर से देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया जा सका। इस पर डिवीजन बेंच ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगा दिया।

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर 3 लाख रुपये जमा करने और 30 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का आदेश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और शासन अगली सुनवाई में अदालत के सामने क्या जवाब पेश करता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed