देवास जिले के चंदाना में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले से जुड़े अवैध शराब कारोबार में पुलिस ने दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जितेंद्र मालवीय निवासी गोपाल नगर, इटावा और राहुल गिरी उर्फ राहुल गोस्वामी निवासी नेहरू नगर, देवास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों अवैध शराब के कारोबार और उसके वितरण नेटवर्क से जुड़े थे।

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