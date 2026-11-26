शहर में सूने मकान को निशाना बनाकर सोने-चांदी के जेवर चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 18 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपी बस से भोपाल भाग गए थे। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनके आने-जाने का रास्ता तलाशा और पीछा करते हुए भोपाल तक पहुंची। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस अब तक आरोपियों के कब्जे से 40 ग्राम सोना और करीब 200 ग्राम चांदी के जेवर बरामद कर चुकी है।

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पुलिस के मुताबिक मोती बंगला निवासी अश्विनी विश्वकर्मा एक कंपनी में काम करते हैं। 7 नवंबर की रात उनका मकान सूना था। इसी दौरान भोपाल से बस के जरिए देवास पहुंचे आरोपियों ने उनके घर को निशाना बनाया। आरोपियों ने पहले इलाके में घूमकर मकान की रेकी की और घर में किसी के नहीं होने की पुष्टि करने के बाद ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए।वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पैदल बस स्टैंड पहुंचे और सुबह भोपाल जाने वाली बस में सवार होकर फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। अलग-अलग स्थानों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग को जोड़कर आरोपियों की गतिविधियों और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया गया। फुटेज में दो संदिग्ध चोरी के बाद सुबह गुरुद्वारे के सामने वाली लाइन में बैठे दिखाई दिए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने वारदात से पहले रातभर मोहल्ले में घूमकर सूने मकान की रेकी की थी। इसके बाद मौका मिलते ही चोरी कर बस से भोपाल निकल गए।सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और तीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से अब तक 40 ग्राम सोना और करीब 200 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर चोरी गए शेष जेवरों की बरामदगी के प्रयास कर रही है। वहीं फरार चौथे आरोपी की तलाश जारी है।