पैतृक खेत में तैयार किया गया अंतिम संस्कार स्थल

जवान की अंत्येष्टि के लिए उनके पैतृक खेत में व्यवस्था की गई। पंचायत की ओर से जेसीबी और रोटावेटर की मदद से खेत को समतल कर अंतिम संस्कार स्थल तैयार किया गया। ग्रामीण सुबह से ही व्यवस्थाओं में जुटे रहे। हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर सहयोग किया, ताकि देश की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले जवान को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा सके। जैसे ही पवन यादव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनका पार्थिव शरीर पहले घर ले जाया गया। इसके बाद पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंतिम संस्कार स्थल पर सेना के जवानों ने भी सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान गांव 'पवन यादव अमर रहें' के नारों से गूंज उठा।



छुट्टी मंजूर थी, एक दिन बाद आने वाले थे घर

पवन यादव के निधन की सबसे दुखद बात यह है कि वे जल्द ही अपने परिवार के बीच लौटने वाले थे। परिजनों के मुताबिक, उनकी छुट्टी मंजूर हो चुकी थी और वे एक दिन बाद घर आने वाले थे। निधन से कुछ घंटे पहले ही सुबह करीब 11 बजे उनकी पत्नी शोभा यादव से फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान उन्होंने परिवार का हालचाल जाना था। परिजनों ने बताया कि सेना की ओर से सबसे पहले उनकी पत्नी शोभा यादव के मोबाइल पर निधन की सूचना दी गई। कुछ देर बाद उनके पिता चतरसिंह यादव को भी फोन पर यह दुखद खबर मिली। जिस घर में पवन के आने की तैयारी और इंतजार हो रहा था, वहां कुछ ही घंटों में मातम छा गया।



14 साल 5 महीने तक की देश सेवा

पवन यादव का परिवार बेहद साधारण आर्थिक स्थिति में जीवन यापन करता है। परिवार के पास करीब चार बीघा कृषि भूमि है और रहने के लिए कवेलू की छत वाला कच्चा मकान है। परिवार खेती-किसानी पर निर्भर है। पवन यादव के चचेरे भाई चेतन यादव ने बताया कि उन्होंने भारतीय सेना में 14 साल 5 महीने तक सेवाएं दी थीं। इतने वर्षों तक उन्होंने देश की रक्षा में अपना योगदान दिया। परिवार में उनके एक बड़े भाई पंकज यादव और एक बहन हैं। पवन का विवाह इंदौर जिले के उषापुरा निवासी शोभा यादव से हुआ था। जवान के निधन की खबर मिलते ही आसपास के गांवों के लोग भी उनके घर पहुंचने लगे। ग्रामीण परिवार को सांत्वना दे रहे थे और अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे थे। देर रात तक अंत्येष्टि स्थल पर परिजन, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।



