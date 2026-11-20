देवास: जवान पवन का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार, एक दिन बाद आने वाले थे घर; पत्नी से हुई थी आखिरी बातचीत
जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण जान गंवाने वाले देवास जिले के ग्राम पोलाय जागीर निवासी सेना के जवान पवन यादव (35) का पार्थिव शरीर देर शाम उनके पैतृक गांव पहुंचा। जवान के निधन की खबर से पूरे गांव और क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। रात में पुलिस और सेना के जवानों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजन, ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
पत्नी ने कहा- बार-बार सैल्यूट मेरे शेर
पति के अंतिम दर्शन के दौरान पत्नी शोभा यादव खुद को संभाल नहीं सकीं। उन्होंने गर्व और भावुकता के साथ कहा, "कैसे शांत देख रहे हैं। मेरे पति तो शेर की तरह थे। ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने वादा किया था कि हर कदम पर मेरे साथ रहेंगे। बार-बार सैल्यूट मेरे शेर को, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्योछावर किए।"
पैतृक खेत में तैयार किया गया अंतिम संस्कार स्थल
जवान की अंत्येष्टि के लिए उनके पैतृक खेत में व्यवस्था की गई। पंचायत की ओर से जेसीबी और रोटावेटर की मदद से खेत को समतल कर अंतिम संस्कार स्थल तैयार किया गया। ग्रामीण सुबह से ही व्यवस्थाओं में जुटे रहे। हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर सहयोग किया, ताकि देश की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले जवान को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा सके। जैसे ही पवन यादव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनका पार्थिव शरीर पहले घर ले जाया गया। इसके बाद पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंतिम संस्कार स्थल पर सेना के जवानों ने भी सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान गांव 'पवन यादव अमर रहें' के नारों से गूंज उठा।
छुट्टी मंजूर थी, एक दिन बाद आने वाले थे घर
पवन यादव के निधन की सबसे दुखद बात यह है कि वे जल्द ही अपने परिवार के बीच लौटने वाले थे। परिजनों के मुताबिक, उनकी छुट्टी मंजूर हो चुकी थी और वे एक दिन बाद घर आने वाले थे। निधन से कुछ घंटे पहले ही सुबह करीब 11 बजे उनकी पत्नी शोभा यादव से फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान उन्होंने परिवार का हालचाल जाना था। परिजनों ने बताया कि सेना की ओर से सबसे पहले उनकी पत्नी शोभा यादव के मोबाइल पर निधन की सूचना दी गई। कुछ देर बाद उनके पिता चतरसिंह यादव को भी फोन पर यह दुखद खबर मिली। जिस घर में पवन के आने की तैयारी और इंतजार हो रहा था, वहां कुछ ही घंटों में मातम छा गया।
14 साल 5 महीने तक की देश सेवा
पवन यादव का परिवार बेहद साधारण आर्थिक स्थिति में जीवन यापन करता है। परिवार के पास करीब चार बीघा कृषि भूमि है और रहने के लिए कवेलू की छत वाला कच्चा मकान है। परिवार खेती-किसानी पर निर्भर है। पवन यादव के चचेरे भाई चेतन यादव ने बताया कि उन्होंने भारतीय सेना में 14 साल 5 महीने तक सेवाएं दी थीं। इतने वर्षों तक उन्होंने देश की रक्षा में अपना योगदान दिया। परिवार में उनके एक बड़े भाई पंकज यादव और एक बहन हैं। पवन का विवाह इंदौर जिले के उषापुरा निवासी शोभा यादव से हुआ था। जवान के निधन की खबर मिलते ही आसपास के गांवों के लोग भी उनके घर पहुंचने लगे। ग्रामीण परिवार को सांत्वना दे रहे थे और अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे थे। देर रात तक अंत्येष्टि स्थल पर परिजन, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी जवान पवन यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की सेवा में पवन यादव का समर्पण और साहस आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक ने दी श्रद्धांजलि
जवान के निधन की सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सांसद महेंद्र सोलंकी और विधायक राजेश सोनकर उनके निवास पर पहुंचे। उन्होंने जवान के पिता चतरसिंह यादव को गले लगाकर सांत्वना दी और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। इसके बाद वे परिजनों और ग्रामीणों के साथ अंत्येष्टि स्थल पहुंचे और पवन यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। कलेक्टर नेहा मीना, एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह वर्द्धमान सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। पुलिस टीम सुबह से ही गांव में मौजूद रही और अंतिम संस्कार से जुड़ी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखी।
आर्थिक सहायता और सम्मान की मांग
पवन यादव के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ लोगों ने परिवार को आर्थिक सहायता देने और जवान को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। इस दौरान कुछ लोगों की विधायक राजेश सोनकर से बहस भी हुई। विधायक ने कहा कि परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह राजनीति का अवसर नहीं है। सांसद महेंद्र सोलंकी ने भी परिवार की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने और आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभाली।