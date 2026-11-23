देवास: जमीन में गाड़कर रखे थे अवैध शराब बनाने के ड्रम, आबकारी विभाग ने चार हजार किलो महुआ लहान किया नष्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास Published by: देवास ब्यूरो Updated Mon, 23 Nov 2026 08:24 PM IST
सार
देवास के प्रताप नगर क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने के लिए जमीन में गाड़कर रखे गए कई ड्रम बरामद किए। जेसीबी से खुदाई कर निकाले गए ड्रमों में भरा करीब 3 से 4 हजार किलो महुआ लहान मौके पर ही नष्ट किया गया। कार्रवाई कंट्रोलर दिलीप कनासे के नेतृत्व में हुई।
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विस्तार
शहर के प्रताप नगर क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के लिए जमीन में गाड़कर रखे गए बड़े-बड़े ड्रम आबकारी विभाग की टीम ने सोमवार को कार्रवाई कर बाहर निकलवाए। इन ड्रमों में बड़ी मात्रा में महुआ लहान भरा हुआ था, जिसका इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में किया जाना था। जेसीबी से खुदाई कर ड्रम बाहर निकाले गए और उनमें भरे महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई में 3 से 4 हजार किलो महुआ लहान नष्ट किए जाने का अनुमान है।
कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि प्रताप नगर क्षेत्र की सरकारी जमीन और आसपास की झाड़ियों में अवैध शराब बनाने की तैयारी की जा रही है। शराब बनाने वाले लोग विभाग की नजरों से बचने के लिए सुनसान स्थानों पर जमीन में बड़े-बड़े ड्रम गाड़कर उनमें महुआ लहान भरकर रख रहे थे।
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जेसीबी से खुदाई कर निकाले ड्रम
सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से संदिग्ध स्थानों पर खुदाई कराई गई तो जमीन में छिपाकर रखे गए कई ड्रम मिले। टीम ने सभी ड्रम बाहर निकलवाए और उनमें भरे महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट करा दिया। अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई में करीब 3 से 4 हजार किलो महुआ लहान नष्ट किया गया है।
कंट्रोलर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
आबकारी विभाग की कार्रवाई कंट्रोलर दिलीप कनासे के नेतृत्व में की गई। इस दौरान आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव सहित विभाग का बड़ा अमला मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसी गतिविधियों की सूचना मिलने पर संबंधित स्थानों पर दबिश देकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि प्रताप नगर क्षेत्र की सरकारी जमीन और आसपास की झाड़ियों में अवैध शराब बनाने की तैयारी की जा रही है। शराब बनाने वाले लोग विभाग की नजरों से बचने के लिए सुनसान स्थानों पर जमीन में बड़े-बड़े ड्रम गाड़कर उनमें महुआ लहान भरकर रख रहे थे।
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जेसीबी से खुदाई कर निकाले ड्रम
सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से संदिग्ध स्थानों पर खुदाई कराई गई तो जमीन में छिपाकर रखे गए कई ड्रम मिले। टीम ने सभी ड्रम बाहर निकलवाए और उनमें भरे महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट करा दिया। अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई में करीब 3 से 4 हजार किलो महुआ लहान नष्ट किया गया है।
कंट्रोलर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
आबकारी विभाग की कार्रवाई कंट्रोलर दिलीप कनासे के नेतृत्व में की गई। इस दौरान आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव सहित विभाग का बड़ा अमला मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसी गतिविधियों की सूचना मिलने पर संबंधित स्थानों पर दबिश देकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।