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शहर के प्रताप नगर क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के लिए जमीन में गाड़कर रखे गए बड़े-बड़े ड्रम आबकारी विभाग की टीम ने सोमवार को कार्रवाई कर बाहर निकलवाए। इन ड्रमों में बड़ी मात्रा में महुआ लहान भरा हुआ था, जिसका इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में किया जाना था। जेसीबी से खुदाई कर ड्रम बाहर निकाले गए और उनमें भरे महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई में 3 से 4 हजार किलो महुआ लहान नष्ट किए जाने का अनुमान है।