स्वच्छता में देवास का देशभर में डंका: तीन लाख तक आबादी वाले शहरों में नंबर-1, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

देवास को स्वच्छता के क्षेत्र में देवास ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान कायम करते हुए इतिहास रच दिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 50 हजार से तीन लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवास को सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सफलता ने एक बार फिर देवास की स्वच्छता व्यवस्था, जनभागीदारी और नगर निगम के प्रयासों को देश के सामने मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अवार्ड मिलने की खुशी में बुधवार शाम को नगर निगम परिसर में आतिशबाजी कर जश्र मनाया।

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