देवास जिले में शुक्रवार को सिरोलिया गांव के बाहर पिकअप और मिनी ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप में सवार 16 महिला मजदूर घायल हो गईं। सभी महिलाएं मजदूरी के लिए रतैड़ी गांव जा रही थीं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने तत्काल घायलों की मदद करते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से कुछ महिलाओं का प्राथमिक उपचार सिरोलिया गांव में ही किया गया, जबकि अन्य को देवास जिला अस्पताल लाया गया।

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