स्कूल में बच्चों के सामने स्पोर्ट्स टीचर को लात-घूंसों से पीटने वाले भाजपा नेता और उनके दो साथियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई तीनों आरोपियों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब तीनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पुलिस कभी भी उन्हें हिरासत में ले सकती है।

विज्ञापन