अमरवाड़ा ग्रामीण अंचल और भीड़भाड़ वाले आयोजनों को निशाना बनाकर लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह का अमरवाड़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस की विशेष टीम ने दो वयस्क आरोपियों सहित एक विधि विरुद्ध बालक (नाबालिग) को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न स्थानों से चुराई गई तीन मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं।

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