महिला की हत्या: सोने के दांत की जानकारी रखने वाले युवक पर हत्या का शक, गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्काजाम

शाहजहांनाबाद के वाजपेयी नगर मल्टी में 75 वर्षीय कलरी देवी की बेरहमी से हत्या और उनके मुंह से सोने के दांत उखाड़कर ले जाने के मामले में पुलिस को एक परिचित व्यक्ति पर शक है। वारदात के तरीके और घर की परिस्थितियों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि आरोपी को मृतका और उनके परिवार के बारे में काफी नजदीकी से जानकारी थी। आखिर किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे पता होगा कि बुजुर्ग महिला ने सोने के दांत लगवा रखे हैं? इतना ही नहीं, महिला के घर में सोना और नकदी भी हमेशा रखी रहती थी। उनका मूक-बधिर बेटा कलेक्ट्रेट में नौकरी करता है और घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। ऐसे में पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि आरोपी को महिला के घर में अकेले रहने के समय की पूरी जानकारी थी। हत्या के पीछे लूट के साथ किसी परिचित की भूमिका होने की आशंका से जांच का दायरा बढ़ गया है। मर्डर का शक इलाके के ही एक परिचित युवक पर है। पुलिस संदेही युवक से पूछताछ भी कर रही है। विज्ञापन



दम घोंटकर हत्या, सोने के दांत तक उखाड़ ले गए

वाजपेयी नगर मल्टी निवासी 75 वर्षीय कलरी देवी की उनके ही घर में हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किसी रस्सीनुमा वस्तु से गला घोंटकर उनकी हत्या की गई। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। हत्या के बाद आरोपी महिला के मुंह से सोने के दांत उखाड़कर ले गए। वारदात का यह तरीका कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आरोपी को सोने के दांतों की जानकारी कैसे मिली और क्या वह पहले से महिला के घर तथा उनकी दिनचर्या से परिचित था। विज्ञापन



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घर में सोना-नकदी होने की भी थी जानकारी

परिजनों के मुताबिक, कलरी देवी के घर में सोना और नकदी भी हमेशा रहती थी। ऐसे में पुलिस इस संभावना की जांच कर रही है कि आरोपी को घर में रखे कीमती सामान की जानकारी पहले से थी। मृतका का मूक-बधिर बेटा कलेक्ट्रेट में नौकरी करता है। घटना के समय वह घर पर नहीं था। आशंका है कि आरोपी को यह भी पता था कि बेटा किस समय घर से बाहर रहता है और कब महिला घर में अकेली होती हैं। सोने के दांतों को निशाना बनाना, घर की परिस्थितियों की जानकारी होना और वारदात के लिए उपयुक्त समय चुनना इस आशंका को बल दे रहा है कि हत्या में किसी परिचित का हाथ हो सकता है। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने और साक्ष्य सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।



परिचित युवक पर शक, पुलिस कर रही पूछताछ

मामले में इलाके के ही एक परिचित युवक पर संदेह जताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि वारदात के बाद से युवक गायब है। पुलिस इस संदेह के आधार पर एक युवक से पूछताछ कर रही है और उसके संबंध में अन्य जानकारियां भी जुटा रही है। परिजनों ने इलाके में पहले भी हुई दो हत्याओं का हवाला देते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि कलरी देवी की हत्या में शामिल आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए।



गिरफ्तारी की मांग पर 45 मिनट तक चक्काजाम

कलरी देवी की हत्या से आक्रोशित परिजन और पड़ोसी शनिवार को सड़क पर उतर आए। उन्होंने कोहेफिजा से कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क पर करीब 200 मीटर तक चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। करीब 45 मिनट तक चले चक्काजाम के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही एसीपी अनिल बाजपेई सहित दो थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों और पड़ोसियों को समझाइश दी। अधिकारियों ने मामले में जल्द कार्रवाई करने और आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। इसके बाद मामला शांत हुआ और प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खोल दिया। चक्काजाम समाप्त होने के बाद यातायात सामान्य हुआ। इसके बाद परिजन कलरी देवी के अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए। वाजपेयी नगर मल्टी निवासी 75 वर्षीय कलरी देवी की उनके ही घर में हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किसी रस्सीनुमा वस्तु से गला घोंटकर उनकी हत्या की गई। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। हत्या के बाद आरोपी महिला के मुंह से सोने के दांत उखाड़कर ले गए। वारदात का यह तरीका कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आरोपी को सोने के दांतों की जानकारी कैसे मिली और क्या वह पहले से महिला के घर तथा उनकी दिनचर्या से परिचित था।ये भी पढ़ें- सोने के दांत के लिए 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, मारने के बाद जेवरात भी ले गए बदमाश