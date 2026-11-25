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पटवारी ने पत्र में भोपाल के छेराखाना स्थित जनता क्वार्टर और इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि भोपाल में 600 मकानों में से 599 तोड़ दिए गए। यहां करीब तीन हजार लोग रहते थे। मकानों को जर्जर घोषित कर पुनर्विकास की योजना बनाई गई, लेकिन विस्थापन के दौरान किराये की सहायता और पुनर्वास को लेकर परिवारों की चिंताएं बनी रहीं। वहीं, इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में कार्रवाई से उन परिवारों को नुकसान हुआ, जिन्होंने जमीन खरीदकर अपनी जमा पूंजी से मकान बनाए थे। कई लोगों के पास रजिस्ट्री थी। कुछ परिवार संपत्ति कर भी जमा कर रहे थे और कई मकानों पर बैंक का कर्ज चल रहा था।पटवारी ने कहा कि मकान टूटने के बाद भी परिवारों पर बैंक ऋण की देनदारी बनी हुई है। ऐसे परिवारों के लिए बैंकों से समन्वय कर किस्तों में राहत, ऋण पुनर्गठन और ब्याज संबंधी सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने मकान, दुकान, घरेलू सामान और आजीविका के नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग भी की है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले 25 वर्षों में विकसित हुई अवैध कॉलोनियों, जमीन की खरीद-बिक्री, भवन अनुमतियों और अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जमीन बेचने वालों, कॉलोनाइजरों, अनुमति देने वाले अधिकारियों और कथित राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी, बैंक ऋण दे रहे थे और सरकारी विभाग संपत्ति कर वसूल रहे थे, तब जमीन की वैधता की जांच क्यों नहीं हुई?प्रभावित परिवारों का जिला स्तर पर सर्वे कराकर नुकसान का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए।पुनर्वास तक सुरक्षित आवास और बाजार दर के अनुसार किराया सहायता मिले।बैंक ऋण की किस्तों और ब्याज में राहत दी जाए।मकान, दुकान और आजीविका के नुकसान का मुआवजा मिले।अवैध कॉलोनियों और भू-माफिया की स्वतंत्र जांच हो।मकान तोड़ने से पहले सामाजिक प्रभाव और वैकल्पिक आवास का आकलन अनिवार्य किया जाए।मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में प्रदेश स्तरीय आवास एवं भूमि विवाद राहत प्रकोष्ठ बनाया जाए।