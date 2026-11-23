बैतूल जिले में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस सर्दी में पहली बार सुबह की शुरुआत इतने घने कोहरे के साथ हुई। घरों से बाहर निकले लोगों को चारों ओर सफेद चादर बिछी नजर आई। सड़कों पर दृश्यता इतनी कम हो गई कि कुछ मीटर की दूरी पर मौजूद चीजें भी साफ दिखाई नहीं दे रही थीं।

कोहरे के कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चे, काम पर निकलने वाले लोग और सुबह की सैर करने वाले बुजुर्गों को सावधानी से चलना पड़ा। कई जगहों पर लोगों को रास्ता पहचानने में भी दिक्कत हुई।

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वाहन चालकों के लिए भी सुबह का सफर चुनौतीपूर्ण रहा। हाईवे से लेकर शहर की अंदरूनी सड़कों तक वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। चालकों ने हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर सफर किया। पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने, तेज रफ्तार से बचने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। प्रशासन के अनुसार, कोहरे में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है।

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दूसरी ओर, घने कोहरे का असर किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। बैतूल सब्जियों की खेती के लिए जाना जाता है। किसानों का कहना है कि यदि लगातार कोहरा छाया रहा तो सब्जियों की फसलें प्रभावित हो सकती हैं। टमाटर, मिर्च, गोभी और मटर की फसलों में बीमारियां लगने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसलों को बचाने के लिए जरूरी उपाय करने में जुट गए हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, जिले में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय ठंड बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है।