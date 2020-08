यूपी: हिरासत में लिए गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे बलिया

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मंगलवार को रायबरेली के सलोन में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वह अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ दो वाहनों से बलिया जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।

Raebareli: Police detain UP Congress chief Ajay Kumar Lallu while he was going to Ballia to meet family members of journalist Ratan Singh who was shot dead in Phephna village yesterday. pic.twitter.com/7B2eKxZmVC