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ज्ञापन में शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की तर्ज पर विधान परिषद में व्यापारी प्रतिनिधित्व, दुकानों में आग या अन्य कारणों से नुकसान पर तत्काल प्रशासनिक राहत और व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने की मांग भी शामिल है। प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, मंत्री ने मांगों पर विचार कर यथासंभव पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सुरेश छाबलानी और आकाश गौतम भी मौजूद रहे।

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लखनऊ। प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा और मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग उठी है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात कर पांच सूत्री ज्ञापन सौंपा।