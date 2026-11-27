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गोमती नगर के विराट खंड निवासी दीपक सिंह ने बताया कि 17 नवंबर को वह गांव गए थे। 19 नवंबर को घर लौटने पर उन्हें मेन गेट पर लगा चैनल टूटा मिला। कमरों में रखीं अलमारियों के लॉकर भी टूटे हुए थे। उसमें रखे 4.63 लाख के जेवर चोरी हो चुके थे। पीड़ित ने गोमतीनगर पुलिस को सूचना दी। एसीपी गोमतीनगर रत्नेश सिंह ने बताया कि जांच के बाद बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है।वहीं, इंदिरानगर के श्री सिटी में रहने वाले कुंज बिहारी अवस्थी ने बताया कि 19 नवंबर को परिवार के साथ घर से बाहर थे। आरोप है कि उसी रात चोरों ने घर से 50 हजार रुपये और लाखों के आभूषण पार कर दिए। घटना जानकारी अगले दिन हुई। इंस्पेक्टर इंदिरानगर अजय नारायण सिंह ने बताया कि जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।उधर, पीजीआई में वृंदावन योजना सेक्टर 11 के अनिल कुमार गुप्ता न बताया कि 20 नवंबर को परिवार के साथ बाहर गए थे। इस बीच चोरों ने उनके मकान से 12 लाख के आभूषण और एक लाख नकदी चोरी कर ली। पीड़ित ने पीजीआई थाने में शिकायत की। एसीपी गोसाईगंज ऋषभ यादव ने बताया कि जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पीजीआई पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिये आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।इसके अलावा, पारा के बुद्धेश्वर चौराहा निवासी राज सोनी ने बताया कि साईं होंडा रिपेयरिंग सेंटर के नाम से दुकान है। 23 नवंबर को वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। आरोप है अगले दिन सुबह करीब 6:30 बजे कूड़ा उठाने वाली तीन महिलाओं ने उनकी दुकान का ताला तोड़कर बाइक के इंजन और अन्य पार्ट पुर्जे चोरी कर लिए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। राज ने बताया दुकान पहुंचने पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दे दी। इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है।