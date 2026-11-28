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लखनऊ। इतिहास का पुनर्लेखन तथ्यों, प्रमाणों और राष्ट्रीय चेतना के समन्वय से होना चाहिए। इससे नई पीढ़ी देश के गौरवशाली अतीत और सभ्यतागत परंपराओं से परिचित हो सकेगी। यह बात इतिहास संकलन समिति, नई दिल्ली के राष्ट्रीय सह-संगठन सचिव संजय श्री हर्ष ने कही। भाषा विश्वविद्यालय में शुक्रवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के तत्वावधान में ‘इतिहास पुनर्लेखन में राष्ट्रीय चैतन्य’ विषय पर चिंतन संगोष्ठी आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में समाज, संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रबोध का व्यापक समावेश रहा है। इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने कहा कि इतिहास राष्ट्र की पहचान और सांस्कृतिक चेतना का आधार है। संचालन अंशुल पांडेय ने किया।