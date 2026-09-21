Lucknow News: रंगों से सजा बिजली नेटवर्क बना आकर्षण का केंद्र, तीन फेज का संदेश दे रहे लाल-पीले-नीले रंग

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सड़क किनारे लगे इस नए नेटवर्क को देखने के लिए राहगीर भी एक बार ठहर रहे हैं। बिजली विभाग में इसकी चर्चा होने के बाद आसपास के जिलों के अधिकारी भी निरीक्षण कर इसी तरह बिजली नेटवर्क को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं।तकनीकी इकाई के अभियंताओं के मुताबिक, बिजनेस प्लान 2026-27 के तहत सरस्वतीपुरम, जानकीपुरम सेक्टर-6 और जेपी कॉन्वेंट स्कूल के पास, भुईयन देवी मंदिर की ओर 60 फीट रोड पर 250 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इनके साथ ही संबंधित बिजली नेटवर्क तैयार कर पिछले सप्ताह चालू कर दिया गया है। इसी तर्ज पर अन्य स्थानों पर भी नए नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं।अभियंताओं ने बताया कि जेपी कॉन्वेंट स्कूल के पास लगे ट्रांसफार्मर के चबूतरे पर बनी तीन रंगों की पट्टियों को देखकर छात्रों ने काम कर रहे कर्मचारियों से इनकी जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि ये रंग केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि बिजली के तीन फेज का तकनीकी संदेश भी देते हैं।ट्रांसफार्मर के चबूतरे, केबल पेटी और खंभों पर लाल, पीले और नीले रंग की तीन पट्टियां बनाई गई हैं। ये तीन रंग बिजली आपूर्ति के तीन फेज- आर, वाई और बी को दर्शाते हैं। इससे नेटवर्क पर काम करने वाले कर्मचारियों को फेज की पहचान करने में आसानी होती है और आम लोगों को भी यह समझने का अवसर मिलता है कि बिजली की तीन-फेज आपूर्ति किस तरह अलग-अलग फेज में व्यवस्थित होती है।Iबिजनेस प्लान 2026-27 के तहत तैयार किए जा रहे बिजली नेटवर्क को कार्यदायी संस्था के डॉ. अजय कुमार दूबे की पहल पर ट्रांसफार्मर, केबल पेटी और खंभों को आकर्षक रूप दिया गया है। इसका उद्देश्य बिजली नेटवर्क को व्यवस्थित करने के साथ उसे लोगों के लिए सहज पहचान योग्य बनाना भी है। इस सुधार कार्य को देखने के लिए आसपास के जिलों के अधिकारी भी जानकीपुरम जोन का निरीक्षण कर रहे हैं।I