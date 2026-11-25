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पंकज के मुताबिक, उनके पिता ओम प्रकाश सिंह की आठ मई 2018 को मृत्यु हो गई थी। पीएनबी के बचत खाते में जमा 1.26 करोड़ रुपये पर वह और उनके भाई शैलेंद्र सिंह हकदार थे। इस रकम को लेकर वर्ष 2024 से न्यायालय में वाद चल रहा था। 24 अगस्त 2025 को मां सावित्री सिंह की मृत्यु के बाद वह पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हो गए। इसका फायदा उठाकर शैलेंद्र और उसके बेटे ध्रुव ने पिता के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और मोबाइल बैंकिंग के जरिये पूरी रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। इस साजिश में पीएनबी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक भानु प्रताप सिंह और कुछ अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत का भी आरोप है।पंकज का कहना है कि उन्होंने कृष्णानगर पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई। एसीपी लक्ष्मण वर्मा ने बताया कि शैलेंद्र, ध्रुव, भानू व अन्य पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित और आरोपियों को बयान दर्ज करने के लिए जल्द ही बुलाया जाएगा। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।