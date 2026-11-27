विज्ञापन





बैठक की अध्यक्षता एनआरएलएम के जिला मिशन प्रबंधक (डीएमएम) अनिकेत ने की। बैठक का उद्देश्य महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, तकनीक और बाजार से जोड़ने के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना था। इंपैक्ट सेतु प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक जफर आलम ने बताया कि बैंक और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे नहीं आ सके। हालांकि, उनसे अलग-अलग चर्चा कर ली गई है।

विज्ञापन

लखनऊ। ग्रामीण महिला उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण और बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को विकास भवन में जिला उद्यमिता गठबंधन की बैठक हुई। इंपैक्ट सेतु प्राइवेट लिमिटेड, कीवाड़ फाउंडेशन और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स की ओर से आयोजित बैठक में बैंक और जिला उद्योग केंद्र समेत अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। ऐसे में बैठक में ठोस चर्चा के बजाय विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक-दूसरे को अपना परिचय दिया।