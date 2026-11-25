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लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी के कटरा बक्कास में प्रॉपर्टी डीलर नईम को गोली मारने के आरोपी शताब्दी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन सरदार सुखविंदर सिंह की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने उसके कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। प्लॉट के विवाद में सोमवार दोपहर नईम को तीन गोलियां मारी गई थीं। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी भागा हुआ है और उसके सभी मोबाइल फोन बंद हैं। पुलिस उसकी तलाश में पड़ोसी जिलों के साथ दिल्ली में भी दबिश दे रही है।