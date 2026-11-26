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इंस्पेक्टर गाजीपुर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि इंदिरानगर निवासी शैलेंद्र के पिता अस्पताल में भर्ती थे और मां की तबीयत भी खराब थी। उनके इलाज के लिए वह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए एक एप दिखा जिसे उन्होंने डाउनलोड कर लिया। इसके बाद कुछ लोगों ने फोन कर पांच रुपये का भुगतान करके अपॉइंटमेंट बुक करने का दबाव बनाया। भुगतान नहीं होने पर उन्होंने एप अनइंस्टॉल कर दिया। हालांकि इस दौरान उनका फोन हैक हो गया।पिता की बीमारी और 14 अक्तूबर को उनके निधन के कारण शैलेंद्र मोबाइल पर आए संदेश नहीं देख पाए। 13 नवंबर को उन्हें पूनावाला फिनकॉर्प से लोन मंजूर होने का फोन आया। लोन लेने से इन्कार करने पर फोन काट दिया गया। अगले दिन कंपनी से संपर्क करने पर पता चला कि उनके मोबाइल नंबर से आईडी बनाकर लोन लिया गया था। 15 नवंबर को उनके व्हाट्सएप नंबर पर फर्जी चालान भेजकर वसूली की जानकारी भी मिली।साइबर थाने में शिकायत के बाद शैलेंद्र का व्हाट्सएप अकाउंट बंद कराया गया और मोबाइल फॉर्मेट किया गया। जांच में सामने आया कि 28 अक्तूबर को उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर इंदौर के कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खोला गया था। इस खाते में 13 नवंबर को लोन की 3.85 लाख रुपये की रकम में से शुल्क काटकर 3,67,678 रुपये भेजे गए। यह रकम 14 और 15 नवंबर को यूपीआई और आईएमपीएस के माध्यम से निकाल ली गई। 16 नवंबर को खाते में मात्र दस रुपये शेष बचे थे। पीड़ित का आरोप है कि खाते में इस्तेमाल की गई फोटो और हस्ताक्षर भी फर्जी थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। साइबर क्राइम सेल की मदद से मामले की जांच की जा रही है।