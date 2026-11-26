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लोन के दस्तावेज में परिवार के छह सदस्यों को गारंटर दिखाया गया है, जबकि उन्होंने किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है।संस्कृति के मुताबिक, उनके भाई प्रियन गुप्ता शारदा एग्रो एजेंसी के प्रोपराइटर थे। 11 जून 2025 को सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद बैंककर्मियों ने घर पहुंचकर फर्म पर 3.50 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया होने की जानकारी दी। परिवार ने लोन के दस्तावेज मांगे तो बैंक अधिकारी टालमटोल करने लगे।आरोप है कि उनकी बहन प्रिया गुप्ता जब बैंक की शाखा पहुंचीं तो कर्मचारी अक्षय अस्थाना ने दस्तावेज देने केबजाय तैयार कागजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर अभद्रता की गई। परिवार का आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर संयुक्त संपत्ति बंधक रखी गई और उसे सस्ते में बिकवाने की धमकी दी गई।संस्कृति के मुताबिक उन्होंने आईजीआरएस समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मड़ियांव इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।