कानपुर एनकाउंटर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश

कानपुर एनकाउंटर मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच समिति (एसआईटी) गठित करने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि यह टीम अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में काम करेगी। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा और पुलिस अपमहानिरीक्षक जे रवींद्र गौड़ को एसआईटी का सदस्य नामित किया गया है।

#KanpurEncounter case: State Government has ordered that a Special Investigation Team (SIT) will conduct the investigation in the case. SIT will be headed by Additional Chief Secretary Sanjay Bhoosreddy. pic.twitter.com/95H9OGHRc0