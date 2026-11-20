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गुडंबा। मड़ियांव के आईआईएम रोड स्थित एसआर कॉलोनी में चोरों ने मोहम्मद अजहर राईनी के मकान का ताला तोड़कर नकदी और जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित ने बताया कि 14 नवंबर को परिवार को लेने मिर्जापुर स्थित चुनार गए थे। 16 नवंबर को घर लौटे तो अलमारी में रखी सोने की चूड़ियां, चेन, लॉकेट, बाली, हार, पांच अंगूठियां, नाक की पांच कीलें, चांदी की दो पायल, तीन सिक्के और करीब 50 हजार रुपये गायब थे। इंस्पेक्टर मड़ियांव आलोक राव ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।