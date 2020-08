राममंदिर भूमिपूजन के लिए इकबाल अंसारी को न्योता, जानिए निमंत्रण पर क्या कहा

अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व मुकदमेबाज इकबाल अंसारी को भी राम मंदिर की नींव रखने की रस्म में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इस पर इकबाल अंसारी ने कहा कि यह भगवान राम की इच्छा थी जो मुझे पहला निमंत्रण मिला। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

Iqbal Ansari, former litigant in Ayodhya land dispute case, receives invitation to attend the foundation laying ceremony of #RamTemple in Ayodhya. He says, "I believe it was Lord Ram's wish that I receive the first invitation. I accept it." pic.twitter.com/z1PZMJdwsw