विज्ञापन

लखनऊ। पैसा लेने के बाद भी प्लॉट, मकान न देने के मामले में अंसल के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच पुलिस की क्राइम ब्रांच शाखा ने शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस ने जांच के लिए पिछले एक सप्ताह में 50 से अधिक भूखंडों की रिपोर्ट एलडीए से मांगी है। पुलिस ने एलडीए से सात मुख्य बातों पर जानकारी मांगी है। इनमें अंसल और एलडीए के बीच हुए समझौते का विवरण शामिल है। योजना के पास होने की तिथि और उसके विस्तार की जानकारी भी मांगी है। अंसल की डीपीआर कब पास हुई और कितनी जमीन पर योजना स्वीकृत हुई, यह भी पूछा गया है। प्लॉट और फ्लैट योजना में पास हैं या नहीं, साथ ही, अंसल को प्लॉट बेचने, पैसा लेने और लीज करने का अधिकार के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस ने टाउनशिप के लेआउट के पास होने की तिथि और उसके दायरे के बारे में भी पूछा है। इस योजना को देखने वाले एलडीए के अधिकारी कौन हैं, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, यह भी पूछा है। एलडीए सचिव अतुल कुमार ने बताया कि जो भी जानकारी मांगी गई है वह उपलब्ध कराई जाएगी। एलडीए की ओर से पूरा सहयोग जांच में किया जाएगा।