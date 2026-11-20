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विभागाध्यक्ष डाॅ. अंजू अग्रवाल के मुताबिक यहां रोजाना करीब एक हजार महिलाएं ओपीडी में इलाज कराने पहुंचती हैं। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, जटिल प्रसव, बांझपन और महिला कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रदेशभर से मरीज यहां रेफर किए जाते हैं। शुक्रवार को अस्पताल अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगा।चार नवंबर 1932 को तत्कालीन गवर्नर सर मैल्कम हैली ने क्वीन मेरी अस्पताल का उद्घाटन किया था। उस समय अस्पताल में 56 बेड थे, जिनमें नवजात बच्चों के लिए छह बेबी कॉट शामिल थे। इससे पहले प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की शुरुआत महज 12 बेड से हुई थी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलग अस्पताल स्थापित किया गया। वर्ष 1950 तक बेड की संख्या बढ़कर 120 हो गई। इसके बाद सुविधाओं का लगातार विस्तार होता रहा।वर्ष 2019-20 में 100 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग शुरू किया गया। इससे प्रसूताओं और नवजातों के उपचार की सुविधाएं बढ़ीं। वर्तमान में अस्पताल की क्षमता 342 बेड है। हालांकि, रोजाना करीब एक हजार महिलाओं की ओपीडी और गंभीर मामलों की बढ़ती संख्या के कारण संसाधनों पर दबाव बना हुआ है।500 बेड का बनेगा नया एपेक्स सेंटरमरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने अस्पताल के पीछे 500 बेड का नया एपेक्स सेंटर बनाने की योजना तैयार की है। राज्य सरकार से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्र में मातृ आईसीयू, नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू), सामान्य आईसीयू और आधुनिक ऑपरेशन थियेटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रजनन एवं भ्रूण चिकित्सा और न्यूनतम चीर-फाड़ वाली सर्जरी की सुविधाएं विकसित होंगी। स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उपचार की व्यवस्था भी होगी। इससे मां और नवजात को एक ही केंद्र में विशेषज्ञ इलाज मिल सकेगा।आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालडाॅ. अंजू के मुताबिक क्वीन मेरी में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, बांझपन, स्त्री रोग और महिला कैंसर की जांच व उपचार की सुविधाएं हैं। आधुनिक लेबर रूम, प्रसूति आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट के जरिये गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। शुक्रवार को आयोजित स्थापना दिवस समारोह में केजीएमयू की कुलपति पद्मश्री प्रो. सोनिया नित्यानंद मुख्य अतिथि होंगी। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की विभागाध्यक्ष डॉ. वनिता जैन ‘सुश्रुत से दा विंची तक : एक अद्भुत यात्रा’ विषय पर डॉ. प्रभा मेहरा स्मृति व्याख्यान देंगी। सुबह यौन हिंसा पीड़िताओं के उपचार के संवेदनशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कार्यशाला भी आयोजित होगी।