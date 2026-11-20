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डीसीपी नॉर्थ अमित आनंद ने बताया कि सबौली निवासी रामू के मुताबिक, उनके भाई दीपक पत्नी ज्योति के साथ सहारा स्टेट के गेट नंबर एक के पास रहते थे। 17 नवंबर को उन्हें सूचना मिली कि दीपक का शव जानकीपुरम ट्रॉमा सेंटर में रखा है। रामू ने पारिवारिक कलह के चलते पत्नी, सास-ससुर और अन्य लोगों पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव नहर रोड स्थित झाड़ियों में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दीपक की गला दबाकर हत्या किए जाने और सिर पर चोट के निशान मिलने की पुष्टि हुई है। इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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गुडंबा। निजी चालक दीपक कुमार कश्यप (40) की हत्या के मामले में उनके भाई रामू कश्यप की तहरीर पर पत्नी ज्योति कश्यप, सास सुलानी देवी, ससुर सुनील और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सास और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि पत्नी की तलाश में दबिश दी जा रही है।