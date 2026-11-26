Lucknow News: अंतिम संस्कार में गया परिवार, मकान से जेवर, नकदी और घरेलू सामान चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 26 Nov 2026 01:25 AM IST
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सरोजनीनगर। बिजनौर इलाके के मुल्लाही खेड़ा में चोरों ने टैक्सी चालक अनुज कुमार शर्मा के मकान का ताला तोड़कर करीब चार लाख रुपये के जेवर, 60 हजार नकद और घरेलू सामान चोरी कर लिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
अनुज की पत्नी आर्या भट्ट सरोजनीनगर के हीरालाल नगर में आशा कार्यकर्ता हैं। उनके मुताबिक, 22 नवंबर को ससुर की मौत के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए सरोजनीनगर के हाइडिल स्थित ससुराल गया था। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे पड़ोसी ने घर का मुख्य गेट खुला होने की सूचना दी। पहुंचने पर कमरों और अलमारियों के ताले टूटे मिले। चोर जेवर, नकदी के अलावा साइकिल, गैस सिलिंडर, इन्वर्टर और कीमती कपड़े भी ले गए। थाना प्रभारी कपिल गौतम ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
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अनुज की पत्नी आर्या भट्ट सरोजनीनगर के हीरालाल नगर में आशा कार्यकर्ता हैं। उनके मुताबिक, 22 नवंबर को ससुर की मौत के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए सरोजनीनगर के हाइडिल स्थित ससुराल गया था। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे पड़ोसी ने घर का मुख्य गेट खुला होने की सूचना दी। पहुंचने पर कमरों और अलमारियों के ताले टूटे मिले। चोर जेवर, नकदी के अलावा साइकिल, गैस सिलिंडर, इन्वर्टर और कीमती कपड़े भी ले गए। थाना प्रभारी कपिल गौतम ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
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