अनुज की पत्नी आर्या भट्ट सरोजनीनगर के हीरालाल नगर में आशा कार्यकर्ता हैं। उनके मुताबिक, 22 नवंबर को ससुर की मौत के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए सरोजनीनगर के हाइडिल स्थित ससुराल गया था। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे पड़ोसी ने घर का मुख्य गेट खुला होने की सूचना दी। पहुंचने पर कमरों और अलमारियों के ताले टूटे मिले। चोर जेवर, नकदी के अलावा साइकिल, गैस सिलिंडर, इन्वर्टर और कीमती कपड़े भी ले गए। थाना प्रभारी कपिल गौतम ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।