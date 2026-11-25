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रायबरेली के बछरावां तिलेसरा निवासी शशांक सिंह ने पत्नी राखी वर्मा को 19 नवंबर की रात डिलीवरी के लिए गोमतीनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पति का आरोप है कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद बच्चे को मां को नहीं दिखाया गया। 21 नवंबर को डिस्चार्ज होने पर घर जाकर उन्होंने बच्चे के टैग पर बेबी ऑफ रुचि लिखा देखा। राखी वर्मा के नाम की जगह रुचि का नाम होने पर उन्हें बच्चा बदलने की आशंका हुई। टैग पर बच्चे के जन्म का समय और वजन भी अंकित नहीं था। शशांक सिंह ने विभूतिखंड पुलिस से डीएनए जांच की मांग की थी।विभूतिखंड इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन खुद ही डीएनए जांच करवा रहे हैं। इस कारण सीएमओ को पत्र नहीं भेजा गया है। वहीं, सीएमओ डॉ. एनबी सिंह के अनुसार, मामले की जांच के लिए कमेटी बनी है। यह कमेटी सभी बिंदुओं की जांच करके डीएनए जांच की संस्तुति करेगी।