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रायबरेली रोड पर तेलीबाग बाजार, साउथ सिटी मोड़, उतरेठिया चौराहे और कल्ली पश्चिम में पुलिस चौकियां स्थित हैं। इन सभी जगहों पर सड़क के किनारे अवैध ऑटो-टैक्सी स्टैंड और दुकानदारों के अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित होता है।तेलीबाग बाजार में पुलिस चौकी के सामने दुकानों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोग सड़क पर ही वाहन खड़े कर देते हैं। वहीं, पटरी दुकानदारों के अतिक्रमण से सड़क की चौड़ाई और कम हो जाती है। तेलीबाग चौराहे पर भी ऑटो चालक सवारियां बैठाने के लिए चारों ओर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है।साउथ सिटी पुलिस चौकी के पास भी यातायात का दबाव बना रहता है। साउथ सिटी से निकलने वाले वाहन जब रायबरेली रोड या लखनऊ की ओर मुड़ते हैं तो सड़क पर वाहनों की कतार लग जाती है। यहां यातायात नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।उतरेठिया चौराहे पर एल्डिको पुलिस चौकी के पास शहीद पथ के नीचे ऑटो और टैक्सी चालक सड़क किनारे वाहन खड़े कर सवारियां भरते हैं। इसके अलावा रायबरेली, प्रयागराज, आजमगढ़ और मौरावां की ओर जाने वाली परिवहन निगम की बसें भी सड़क पर ही रुककर यात्रियों को बैठाती और उतारती हैं। इससे चौराहे पर जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है।एल्डिको चौकी के बाद एसजीपीजीआई के मुख्य गेट पर भी वाहनों का दबाव रहता है। यहां सुबह नौ से 11 बजे और दोपहर तीन से शाम छह बजे तक बड़ी संख्या में वाहन संस्थान के अंदर जाते और बाहर निकलते हैं। इससे मुख्य मार्ग पर जाम लग जाता है। खास बात यह है कि पीजीआई गेट पर यातायात पुलिस का बूथ भी बना हुआ है, इसके बावजूद पीक आवर्स में स्थिति नियंत्रित नहीं हो पाती।वहीं, कल्ली पश्चिम चौराहे पर पुलिस चौकी के पास जगतखेड़ा और वृंदावन की ओर जाने वाले रास्ते हैं। कई वाहन चालक मुख्य मार्ग से जाने के बजाय जगतखेड़ा की ओर मुड़ जाते हैं। इससे चौराहे पर यातायात का दबाव बढ़ता है और जाम की स्थिति बनती है।Iजाम की समस्या वाले स्थानों को चिह्नित किया जा चुका है। पुलिस समय-समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई करती है। कई जगहों पर यातायात सुचारु करने के लिए डायवर्जन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, ताकि लोगों को जाम से राहत दिलाई जा सके।I